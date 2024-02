Bibelkunde Bergpredigt (3/7): Die wahre Erfüllung der Gebote Gottes

Die Bergpredigt gehört zu den bekanntesten Stellen der Bibel: Jesus ging auf einen Berg und redete zum Volk. Viele Menschen haben versucht, nach dieser Predigt zu leben und sie nicht als unerfüllbares Ideal zu verstehen. Manche sehen in dem Text eine Zusammenfassung der Lehre Jesu. Dr. Joachim Cochlovius erklärt die Bergpredigt in verständlicher Weise und bringt so den Text anschaulich zum Leben. Es wird deutlich, was die Aussagen der Bergpredigt heute bedeuten können.