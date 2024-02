Helga Anton (2/2)

Vor ihrer Begegnung mit Christus spielte sie Geige und das sehr furios. Schon an der Ostfront war Helga Anton als Musikerin zur Truppenbetreuung eingesetzt, und später arbeitete sie als Musiklehrerin und in Orchestern. Doch eines Tages stand sie vor dem Problem nicht weiterspielen zu können, eine Krankheit nahm ihr das Augenlicht. Wie sie diese und andere schwierige Situationen meisterte, erzählt sie Michaela Quaas. Außerdem berichtet Helga Anton von ihrer heutigen Berufung und wie es dazu kam, dass sie hauptamtliche Beterin wurde. Helga Anton ist am 28. September 2007 verstorben.