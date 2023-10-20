Während viele Menschen teils unter Lebensgefahr aus dem Land flüchteten, lebte er ganz bewusst als Theologe in der DDR. Als Pastor, Missionar und Seelsorger predigte Manfred Kern nicht nur bei großen Evangelisationen in der ganzen DDR, sondern trug, gemeinsam mit seiner Frau Ingrid, auch wesentlich zur Gestaltung und dem Ausbau der Evangelischen Allianz bei. Wie er trotz seines Aufwachsens im Kommunismus zum Glauben fand berichtet Manfred Kern Bibel TV Moderatorin Bente Rathjen in seinem bewegten Lauf des Lebens.
Im Laufe seiner Karriere hat Siegfried Fietz über 4500 Lieder geschrieben, mit berühmten Persönlichkeiten und top Musikern zusammengearbeitet. Immer angetrieben durch sein brennendes Herz für Jesus. Moderatorin Bente Rathjen war in seinem Skulpturenpark zu Gast und spricht mit ihm über seinen bewegten und bewegenden Lauf des Lebens.
Er baute das Hilfswerk World Vision in Deutschland auf und machte es bekannt: Manfred Kohl. Seit er als Jugendlicher in der Stadtmission Pforzheim zum Glauben fand, möchte er ihn möglichst vielen Menschen weitergeben. Ganz besonders hat er sich aber die Ausbildung von Pastoren auf der ganzen Welt auf die Fahne geschrieben. Über sein persönliches Lebenswerk spricht Manfred Kohl mit Moderatorin Bente Rathjen in seinem bewegten Lauf des Lebens.
Eigentlich wollte er Religionswissenschaftler werden. Doch der Besuch einer Evangelisationsveranstaltung von Billy Graham stellte sein Leben auf den Kopf. Joachim Cochlovius wurde von Gott tief berührt und er beschloß, sein Leben für und mit Gott zu leben. Im Gespräch mit Moderator Daniel Deman berichtet er aus seinem Leben und davon, wie er als Studienleiter zum Rüstzentrum nach Krelingen kam und später Vorsitzender des Gemeindehilfsbunds wurde.
Er war Erzabt von St. Ottilien, als Abtprimas stand er dem Benediktinerorden vor und war ein beliebter Gast in Talk-Shows und Diskussionsrunden: Notker Wolf. Eigentlich wollte er nur Missionar werden. Warum sein Werdegang anders verlief, berichtete er im Gespräch mit Moderator Daniel Deman im Missionsmuseum der Erzabtei St. Ottilien. Notker Wolf verstarb im April 2024 im Alter von 83 Jahren.
Am 15.07.2023 ist Henning Röhl im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Drei Fernsehsendern hat er das Laufen beigebracht, den Mauerfall als Chefredakteur von Tagesschau und Tagesthemen begleitet und auf diesem Weg mitunter viel Kritik eingesteckt. Der Journalist und Fernsehmanager sprach 2019 mit Bibel TV Redakteur und Moderator Daniel Deman über sein (Glaubens-)Leben, seine Medienkarriere und die Berufung als erster Geschäftsführer von Bibel TV.
Er ist der Pfarrer, der Erich und Margot Honecker nach der Wende beherbergte: Uwe Holmer. Selbst wegen seines christlichen Glaubens in der DDR angefeindet, gewährte Holmer dem ehemaligen Staatsratsvorsitzenden Honecker Asyl in seiner Wohnung. Über sein Leben mit Gott vor und nach dem Ende der deutsch-deutschen Teilung spricht Uwe Holmer mit Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender. Uwe Holmer verstarb im Alter von 94 Jahren im September 2023.
Da wo andere Menschen im Alter von 60 Jahren an den Ruhestand denken, ging es für Maria Luise Prean-Bruni erst richtig los: Die Österreicherin geht nach Uganda, einem Land mit mehr als zwei Millionen Waisenkindern. Im Vertrauen auf Gott setzt die nun fast 80-Jährige alles daran, den Kindern dort zu helfen. Mittlerweile bewirkte sie, dass viele Schulen, Werkstätten, Brunnen u.v.m. errichtet wurden. Wir besuchten Frau Prean in ihrem Missionswerk "Leben in Jesus Christus e.V." in Imst (Tirol). Im Gespräch mit Moderator Daniel Deman berichtet sie von ihrem bewegten Leben und ihrer Zeit als Missionarin in Uganda.
Als Evangelist in der ehemaligen DDR war Theo Lehmann der Stasi ein großer Dorn im Auge. Bis heute ist es ihm ein Herzensanliegen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Im Gespräch mit Moderator Daniel Deman berichtet er von seinem Leben und den Herausforderungen als Pastor und Evangelist in der damaligen DDR.
Das kann nur Gott: Klaus Gerth machte Karriere als Kosmetik-Manager, organisierte teure Parfüm-Launch-Parties in Paris, umgeben von Models, Glamour und viel Geld - bis er einen verschuldeten christlichen Verlag übernahm. Bis dieser Verlag schließlich als Gerth Medien Millionen von christlichen Büchern und CDs verkaufte, musste viel passieren. Klaus Gerth im Gespräch mit Moderator Matthias Brender.
Bei Manfred Siebald zu Hause - eigentlich sind das viele Menschen: durch seine Musik gab der wortgewandte Liedermacher unzähligen Christen eine geistige Heimat. Nun ist Matthias Brender wirklich bei Manfred Siebald zu Hause, in seinem Wohnzimmer, auf dem Sofa. Er spricht mit ihm über seine Lieder, seinen Glauben und über seine andere große Leidenschaft. Denn Manfred Siebald ist nicht nur ein großartiger Musiker, sondern auch ein begeisterter Amerikanist.
Fast zweitausend Jahre männerdominierter Kirchengeschichte, dann kam sie: Maria Jepsen. Als weltweit erste lutherische Bischöfin avancierte sie durch ihre Wahl über Nacht zum Medienstar. In ihrer Amtszeit gab sie sich gerne kämpferisch - und trat doch nach 18 Jahren für viele überraschend zurück. Im Gespräch mit Henning Röhl zieht Maria Jepsen Bilanz und berichtet über ihren einmaligen Lauf des Lebens.
Seine Wahl zum EKD-Ratsvorsitzenden war für viele eine große Überraschung, Manfred Kock selbst eingeschlossen. "Ich habe intensiv überlegt, ob ich diese Wahl überhaupt annehmen sollte." Für ihn ist Kirche immer auch politisch. Der Theologe setzt sich ein für die Würde des Menschen, die Seelsorge und die Ökumene. Sein vielfältiges Engagement hat Manfred Kock ein reiches Leben beschert, auf das er im Gespräch mit Sammy Wintersohl zurückblickt.
Bernhard Vogel ist einmalig zweimalig - schließlich war er Ministerpräsident in zwei Bundesländern. Das hat es in Deutschland bislang nur einmal gegeben. Henning Röhl hat ihn in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin besucht. Ergebnis: Ein spannendes Stück Zeitgeschichte über Bernhard Vogels einmaligen Lauf des Lebens.
Mit dem Papst am Swimmingpool liegen - dieses Vergnügen hatten wohl noch nicht viele Menschen. Joachim Kardinal Meisner hat genau das erlebt. Warum die Audienz im Liegestuhl bei Johannes Paul II. trotzdem kein uneingeschränktes Vergnügen war, erzählt der Kardinal im Gespräch mit Matthias Brender. Schließlich geht es um Meisners spannenden und einzigartigen Lauf des Lebens. Kardinal Meisner verstarb am 5.7.2017.
Ein Kloster, mitten in der Stadt: Im Jahr 2016 war Bibel TV zu Gast in der Abtei St. Bonifaz in München. Hier traf Matthias Brender den Mann, der die Geschicke des Klosters fast 40 Jahre lang leitete: Altabt Odilo Lechner. "Mit weitem Herzen" - dieses Zitat aus Psalm 119 war der Wahlspruch des bekannten Autors und leidenschaftlichen Seelsorgers. Im Gespräch mit Matthias Brender blickt er zurück auf seinen ganz persönlichen "Lauf des Lebens". Am 3. November 2017 starb Odilo Lechner.
Stimmgewaltig, klar in der Sprache, manchmal unbequem: Ulrich Parzany ist einer der profiliertesten Evangelisten Deutschlands. Im Gespräch mit Matthias Brender erzählt er aus seinem Leben.
Joyce Meyers Kindheit und Jugend waren geprägt von Missbrauch und psychischer Gewalt. Aus ihrer leidvollen Lebensgeschichte macht die Predigerin keinen Hehl. Wie sie es schaffte, dieser Spirale aus Depressionen, Angst und Scham zu entkommen, erzählt sie Moderator Matthias Brender.
Er war der Hoffnungsträger der Familie und sollte das Textilunternehmen des Vaters übernehmen - doch Hanspeter Nüesch entschied sich dagegen. Stattdessen folgte er seiner Berufung und ging in den vollzeitlichen Dienst im Schweizer Schulungs- und Missionswerk Campus für Christus. Über 30 Jahre hat er gemeinsam mit seiner Frau Vreni als Missionsleiter die Arbeit ausgebaut und zahlreiche Großveranstaltungen, wie die Explo-Konferenzen, organisiert. Über die Höhen und Tiefen in ihrem Leben als Leiterpaar berichten sie im Gespräch mit Matthias Brender.
Er hätte Karriere als Bauingenieur machen können, doch Wolfgang Wegert kündigte - und wurde Pastor. Heute ist er Pastor im Gemeinde- und Missionswerk Arche in Hamburg, einer der größten Kirchen der Hansestadt. Über turbulente Zeiten, einschneidende Erlebnisse in seiner Kindheit und seinen Weg vom Beruf zur Berufung berichtet er im Gespräch mit Matthias Brender.
Er hätte Karriere als Bauingenieur machen können, doch Wolfgang Wegert kündigte - und wurde Pastor. Heute ist er Pastor im Gemeinde- und Missionswerk Arche in Hamburg, einer der größten Kirchen der Hansestadt. Über turbulente Zeiten, einschneidende Erlebnisse in seiner Kindheit und seinen Weg vom Beruf zur Berufung berichtet er im Gespräch mit Matthias Brender.
1988 trat Pastor Wolfram Kopfermann aus der Evangelisch-lutherischen Landeskirche aus, um eine Freikirche zu gründen: die Anskar-Kirche. Wolfram Kopfermann sprach 2014 mit Matthias Brender über die Beweggründe dafür und blickte zurück auf die Früchte, die seine Kirchengründung deutschlandweit hervorgebracht hat. Er verstarb am 21.11.2018 im Alter von 80 Jahren.
Prof. Ruth Lapide musste in ihrem Leben schwere Zeiten überstehen - die Erinnerungen daran sind schmerzlich. Dennoch gewährte sie 2013 Henning Röhl einen Einblick in ihr Leben. Ruth Lapide verstarb im August 2022.