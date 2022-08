Pater Lambert Schmitz OP

Folge 5 58 Minuten

Kein persönlicher Besitz, nicht einmal ein eigenes Konto – für den ehemaligen leiter der Dominikaner in Deutschland Pater Lambert ist es selbstverständlich. Heute blickt Pater Lambert auf ein erfülltes Leben zurück, in dem die ganze Zeit Christus die Fäden in der Hand hatte.