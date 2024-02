Klaus Vollmer (2/2)

Eigentlich wollte er Ingenieur werden. Doch 1948 „ging ihm die Bombe auf“, wie Klaus Vollmer heute sagt. Fasziniert vom Geheimnis Gottes, hinter das man nur mithilfe von Christus kommt, studierte er Theologie und wurde zu Beginn der 60er Jahre in den Reisedienst der ev. Landeskirche berufen. Auf unzähligen Reisen lernte er Christen aus der ganzen Welt kennen. Eine besondere Liebe entwickelte er zu Südafrika, wo er viel als Evangelist unterwegs war. Hier in Deutschland gründete er die Gemeinschaft „Kleine Brüder vom Kreuz“ und etablierte Hof Beutzen in Hermannsburg als Begegnungs- und Einkehrstätte. Verständigung zwischen den Kulturen und Religionen ist ihm ein besonderes Anliegen geworden, und so erzählt er uns nicht nur aus seinem reichen Leben, sondern auch, warum er den zunehmenden Atheismus als Chance begreift.