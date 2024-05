Anton Schulte (1/2)

Zum Zeitpunkt seiner Einberufung zum Kriegsdienst war Anton Schulte Atheist. Dies änderte sich während seiner Kriegsgefangenschaft: durch schottische Christen kam er zum Glauben. Nach seiner Entlassung war ihm klar, was seine Berufung ist: den Menschen in Deutschland mit modernen Massenmedien von Jesus Christus zu erzählen. - Anton Schulte war Missionar und Medienpionier, Visionär und Gründer des Missionswerks "Neues Leben". Er verstarb am 26.12.10 im Alter von 85 Jahren.