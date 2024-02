Anton Schulte (2/2)

Bei seiner Einberufung zum Kriegsdienst war Anton Schulte noch Atheist. Dies änderte sich jedoch, als er während seiner Kriegsgefangenschaft durch schottische Christen zum Glauben kam. Nach seiner Entlassung war ihm klar, was seine Berufung ist: Er sollte den Menschen in Deutschland mit modernen Massenmedien von Jesus Christus erzählen. Anton Schulte war Missionar und Medienpionier, Visionär und Gründer des Missionswerks "Neues Leben". Er verstarb am 26.12.10 im Alter von 85 Jahren.