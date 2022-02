Folge 11 44 Minuten

Er ist einer der bekanntesten christlichen Autoren unserer Zeit: Pater Anselm Grün. Mit einfachen Worten schafft er es, vielen Menschen tiefe Weisheiten des christlichen Glaubens zu vermitteln. Moderatorin Michaela Quaas war zu Gast in der Abtei Münsterschwarzach, wo Anselm Grün seit über 40 Jahren lebt und wirkt. Was sein Leben bewegt und was er weitergeben möchte, davon erzählt er in 'Lauf des Lebens'.