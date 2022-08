Fritz Pawelzik - Häuptling Kofi

Folge 12 39 Minuten

"Mir ist nur wichtig, was der da oben von mir denkt", sagt Fritz Pawelzik und blickt auf ein erfülltes und aufregendes Leben zurück. Er war Hitlerjunge und Soldat, Kriegsgefangener in Russland und später Missionar und Fußballtrainer in Afrika. Im Gespräch mit Michaela Quaas berichtet das Ruhrpott-Original von seinem Lebensweg, der immer mehr zu einem Weg mit Christus wurde.