"Wandern mit Gott"

Staffel 2 Folge 357 24 Minuten

"Ich hatte den tiefen Wunsch zu gehen", so begründet Dr. Raimund Joos sein Bedürfnis zu pilgern. Beim Pilgern öffnen sich Augen und Geist. Der Berufspilger und Pädagoge unterhält sich mit Wolfgang Severin darüber, welche Wege es auf dem berühmten Jakobsweg in Richtung Santiago de Compostela gibt und was Pilgern für einen persönlich bedeuten kann.