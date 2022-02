Die Kirche in Sterup

Folge 22 10 Minuten

Die kleine Kirche in Sterup steht in Angeln. Von der Kirchturmspitze aus kann man in der Ferne über die Geltinger Bucht bis nach Dänemark schauen. Aber nicht nur das ist die Besonderheit dieser romanischen Kirche. Auch das Riffelbild, das je nach Position des Betrachters sein Motiv wechselt, ist einzigartig, genau wie das musikalische Engagement von Pastor Crystall und seiner Gemeinde.