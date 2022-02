Der Mariendom zu Hamburg

Folge 21 19 Minuten

Nachdem der Hamburger Mariendom aufgrund umfangreicher Renovierungsarbeiten über ein Jahr geschlossen blieb, erstrahlt die Hauptkirche des Erzbistums Hamburg in neuem Glanz. Prunkvoller Mittelpunkt des neuen Doms ist der 3,5 Tonnen schwere Altar aus französischem Kalkstein. Edle grausilberne Fliesen lassen den Innenraum der Kirche in neuem Licht erstrahlen. Anlässlich der feierlichen Wiedereröffnung des Mariendoms am 23. November 2008 führt der damalige Hamburger Erzbischof Werner Thissen durch die neugestaltete Kirche und stellt die entscheidenden Neuerungen vor.