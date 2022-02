Folge 19 45 Minuten

Musik ist sein Leben. Friedrich Hänssler ist Theologe und Verleger und weiß sich in seinem Glauben geborgen. Doch das war nicht immer so: Im Gespräch mit Bernd Merz berichtet der über 80-Jährige aus seinem bewegten Leben. Friedrich Hänssler verstarb am 7. Mai 2019 im Alter von 92 Jahren.