Das Kirchenschiff Johann Heinrich Wichern in Duisburg

Folge 13 21 Minuten

Die Mitarbeiter des Kirchenschiffs 'Johann Heinrich Wichern' sind unterwegs auf den Wasserwegen im Raum Duisburg. Sie besuchen die Seeleute auf den dortigen Binnenschiffen, denen eine Teilnahme am Leben an Land so gut wie unmöglich ist. Mit einem kleinen Gottesdienstraum bietet das Boot des Evangelischen Binnenschifferdienstes u. a. auch die Möglichkeit zu Schiffertrauungen und -taufen. Das Boot wurde am 13. April 1980 in Dienst gestellt.