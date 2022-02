Pfarrer Christian Führer

Folge 28 43 Minuten

"Keine Gewalt" war der Grundsatz des evangelischen Pfarrers Christian Führer († 30. Juni 2014), der in der Friedlichen Revolution gegen das Regime der DDR protestierte. Der Theologe initiierte in den 1980ern die Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche. In diesem Gespräch erzählte er eindrucksvoll aus seinem Leben als Christ in der DDR.