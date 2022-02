Die Abteikirche Münsterschwarzach

Folge 25 24 Minuten

Die Abtei Münsterschwarzach liegt idyllisch am Main. Neben den Regeln des Heiligen Benedikt spielt hier vor allem das tägliche Gebet eine wichtige Rolle. In einem der größten Benediktinerkloster Europas ist somit die Abteikirche Dreh- und Angelpunkt im Leben der rund 170 Mönche. Pater Meinrad spürt dem Glauben nach, der sich in der Architektur widerspiegelt.