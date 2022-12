Woran hängt dein Herz?

Folge 12 23 Minuten

Das Herz von Benjamin pocht vor Freude über die kleinen Gäste in der Sendung, die Gutschein-Herzen und eine Wunschtafel in Herzform basteln. Außerdem sprechen sie mit Moderatorin Tina über Dinge, die ihnen am Herzen liegen. Abgerundet wird die Sendung durch ein herzhaftes Essen.