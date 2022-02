Die Wallonisch-Niederländische Kirche zu Hanau

Folge 16 23 Minuten

Verfolgung aufgrund des persönlichen Glaubens war in Europa zur Reformationszeit vor allem für protestantisch gesinnte Christen an der Tagesordnung. In Hanau zeugt eine imposante Doppelkirche von dieser Zeit. Die Wallonisch-Niederländische Kirche steht auch für Zerstörung. Pastor Torben Telder geht der bewegten Geschichte nach und erklärt, was eine Kapitulation mit dem Aufschwung Hanaus zu tun hat.