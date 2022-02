Folge 32 56 Minuten

Als Schüler sah er gar nicht ein, Englisch zu lernen. Doch Reinhard Bonnke lebte bis zu seinem Tod in Florida. Das heißt, wenn er nicht gerade in Afrika unterwegs war, um Menschen von Christus zu erzählen. Der Missionar berichtet aus seinem Leben. Reinhard Bonnke verstarb am 7. Dezember 2019.