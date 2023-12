9 Jahre Bibel TV

An seinem 9. Geburtstag feierte Bibel TV in Hamburg einen Dankgottesdienst mit Predigten von Pastor Bernd Siggelkow ('Die Arche - christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.' in Berlin) und Wolfgang Severin (Moderator von 'Bibel TV das Gespräch' und Pfarrer der ‚Katholischen Gemeinde Deutscher Sprache' Brüssel) sowie musikalischen Beiträgen von Stephan Zelck (Tenor) und dem Gospelchor 'Hamburg Gospel Ambassadors'. Aufzeichnung vom 24. September 2011 aus der Hl. Dreieinigkeitskirche in Hamburg St. Georg.