Auferstehungskirche Essen

Folge 31 24 Minuten

Das evangelische Kirchengebäude aus dem Jahre 1929 gilt als ein Leitbau des modernen Kirchenbaus in Europa. Der Architekt Otto Bartning ließ im Essener Stadtteil Südostviertel den schlichten, kreisförmigen Zentralbau errichten. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Form wurde die Auferstehungskirche in Essen auch ironisch als Zirkus oder als Tortenkirche bezeichnet. Pfarrer Michael Heering ist schon sein ganzes Berufsleben in dieser Kirche tätig. Auf einem Rundgang durch die Auferstehungskirche trifft er auf Menschen, die einiges aus der Geschichte zu berichten wissen.