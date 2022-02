Staffel 3 Folge 675 26 Minuten

Sowohl aus tierschutzrechtlicher als auch aus religiöser Sicht ist Schächten ein umstrittenes Thema. Was hat Schächten mit religiösen Geboten zu tun? Wie genau kann man religiöse Gebote überhaupt halten? Wann darf man von Traditionen abweichen, ohne Gottes Willen zu missachten? In einem interreligiösen Gespräch mit Wolfgang Severin geben zwei Experten spannende Einblicke in eine Praxis, die auch Christen seit Jahrtausenden beschäftigt. Mit Dr. Hanna Rheinz, Jüdin und Tierschützerin, und Yusuf Çalkara, Muslim und Leiter des Europäischen Halal Zertifizierungsinstituts.