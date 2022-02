Orgelträume: Weihnachtsfreuden an der Donau

Staffel 5 Folge 39 25 Minuten

Diane Bish reist auf der MS Amadeus die schöne Donau hinab. Unterwegs macht sie Halt auf verschiedenen Weihnachtsmärkten und spielt an den Orgeln von Kirchen und Kathedralen in Linz, Regensburg und Salzburg. Zu den weihnachtlichen Musikstücken gehören "Freue dich Welt", "Kommet herbei ihr Gläubigen", "Oh Little Town of Betlehem" und andere.