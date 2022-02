Staffel 5 Folge 40 25 Minuten

Ein musikalisches Fest mit Weihnachtsliedern, gespielt an der Orgel und gesungen von bekannten Chören wie dem Wiltener Knabenchor, Österreich. Zu den Stücken gehören u.a.: "Stille Nacht", "Hark! The Herald Angels Sing", "How Brightly Shines The Morning Star" oder aus G.F. Händels Messias: "Es waren Hirten".