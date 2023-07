Regentag

Fanikita ist traurig, weil es regnet. Sie fragt sich, warum es nicht jeden Tag sonnig sein kann. Ihre Freunde können nicht wirklich verstehen, was an einem Regentag so schlimm sein soll. Fanikita stört, dass man weder draußen spielen noch spazieren gehen kann. Aber Gott sendet den Regen, damit Früchte und Blumen wachsen und es etwas zum Trinken gibt. Fani versteht das. Sie wird wieder fröhlich und hat eine Spielidee: den Regentropfen beim Fallen zusehen.