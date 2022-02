Folge 18 27 Minuten

Die kleinen Gäste experimentieren mithilfe von Moderatorin Tina: Was schwimmt in Wasser, was nicht? Warum ist es für Vögel sinnvoll, dass Öl wasserabweisend ist? Maus Benjamin erklärt, warum Wasser kostbar ist und erzählt die Geschichte von Johannes dem Täufer.