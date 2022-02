Als Olympiapfarrer unterwegs

Staffel 3 Folge 715 25 Minuten

Tunnelblick - alles wird beiseite geschoben, was auf dem Weg zur Zielgeraden stört. So geht es vielen Hochleistungssportlern bei der Olympiade. In London 2012 war Thomas Weber als Pfarrer im Athletendorf unterwegs. Wie es ist, wenn harte Eishockeyspieler ihre nachdenklichen Seiten zeigen, erzählt er im Gespräch mit Wolfgang Severin.