Dieser Inhalt ist leider nicht mehr verfügbar! :(
Lass mein Volk ziehen
Staffel 1 Folge 4
24 Minuten
Chris, Joy und Gizmo sehnen sich nach einem großen Abenteuer. Kaum ist ihr Wunsch ausgesprochen, ist auch schon das Superbuch zur Stelle. Es bringt sie zum Schafhirten Mose in die Zeit, als die Israeliten in Ägypten als Sklaven gehalten wurden. Die drei werden Zeuge der großen Wunder, die Gott tut, um sein Volk in die Freiheit zu führen.
Zusatzinformationen
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2009-2009
Verfügbar bis: 20.02.2026 um 05:15 Uhr