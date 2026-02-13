Lass mein Volk ziehen

Chris, Joy und Gizmo sehnen sich nach einem großen Abenteuer. Kaum ist ihr Wunsch ausgesprochen, ist auch schon das Superbuch zur Stelle. Es bringt sie zum Schafhirten Mose in die Zeit, als die Israeliten in Ägypten als Sklaven gehalten wurden. Die drei werden Zeuge der großen Wunder, die Gott tut, um sein Volk in die Freiheit zu führen.