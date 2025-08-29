Das erste Weihnachten

Den Geschenkeberg der Weihnachtstombola zu gewinnen, war schon immer Chris' großes Ziel. Dieses Weihnachten kommt er diesem Ziel zum Greifen nah. Doch bevor er die Geschenke entgegennehmen kann, greift das Superbuch ein und zeigt ihm und seinen Freunden das größte Geschenk aller Zeiten.