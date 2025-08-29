Dieser Inhalt ist leider nicht mehr verfügbar! :(
Bleibe auf dem Laufenden und registriere dich für unseren Newsletter, um auf dem neuesten Stand zu sein!
Das erste Weihnachten
Staffel 1 Folge 8
24 Minuten
Den Geschenkeberg der Weihnachtstombola zu gewinnen, war schon immer Chris' großes Ziel. Dieses Weihnachten kommt er diesem Ziel zum Greifen nah. Doch bevor er die Geschenke entgegennehmen kann, greift das Superbuch ein und zeigt ihm und seinen Freunden das größte Geschenk aller Zeiten.
Zusatzinformationen
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2009-2009
Verfügbar bis: 05.09.2025 um 05:15 Uhr