Soviel du brauchst - Kirchentag in Hamburg

Staffel 3 Folge 720 25 Minuten

Kirchentagspräsident Gerhard Robbers hat sich zum Ziel gesetzt, die Ökumene zu fördern. Er lädt jeden zum Gemeinschaftserlebnis "Soviel du brauchst - Kirchentag 2013 in Hamburg" ein. Was bedeutet Einsamkeit? Was braucht der Mensch wirklich zum Leben? Neben über 100.000 Dauerteilnehmern werden auch Tagesgäste erwartet, die bei über 2000 Einzelveranstaltungen auf diese und andere wichtige Fragen eine Antwort suchen können.