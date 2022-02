Dialog der Religionen bei Karl May

Staffel 3 Folge 734 25 Minuten

Winnetou, Old Shatterhand und der Schatz im Silbersee - Karl May ist bis heute in vielen Kinderbücherregalen zu finden. Der Schriftsteller befasste sich in seinen Reiseerzählungen nicht nur mit dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen, sondern auch mit dem daraus resultierenden Dialog der Religionen. Im Gespräch mit Henning Röhl eröffnet Priv.-Doz. Dr. Thomas Kramer Einblicke in eine spannende Facette des Werkes des deutschen Abenteuerschriftstellers.