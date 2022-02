Mit Jesaja 58 gegen Armut

Staffel 3 Folge 741 25 Minuten

Steve Volke spricht über die Ursprungsidee und die Namensgeschichte des Films "58", in dem es um das Thema Armut geht. Im Gespräch mit Wolfgang Severin erzählt er außerdem über den Filminhalt und die Botschaft, die dieser Film transportieren soll. In Jesaja 58,10 steht: "Nehmt euch der Hungernden an, und gebt ihnen zu essen, versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen!"