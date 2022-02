Wie Gemeinden wachsen können

Staffel 3 Folge 742 25 Minuten

Die FeG boomt - seit einigen Jahren ist sie eine der wenigen wachsenden Kirchen in Deutschland. Was ist für Gemeindewachstum wirklich wichtig, und was können andere Kirchen von den Erfahrungen der evangelischen Freikirche lernen? Darüber diskutiert Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender mit Ansgar Hörsting, Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG) in Deutschland.