Vom Iran nach Berlin - Glaubensflüchtlinge in Deutschland

"Auf einmal waren sie da." - Schwester Rosemarie Götz ist Teil der Schwesternschaft des Diakonissen-Mutterhauses Hebron. In der landeskirchlichen Gemeinschaft "Haus Gotteshilfe" in Berlin-Neukölln hilft sie Glaubensflüchtlingen aus dem Iran, ein neues Leben in Deutschland aufzubauen. Im Gespräch mit Moderator Wolfgang Severin berichtet sie über ihre Erfahrungen und was den Glauben der Flüchtlinge, trotz Bedrohung, so stark macht.