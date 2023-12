Ich glaub' an dich, mein Gott!

Musik liegt ihr im Blut. Bereits als Kind stand Yasmina Hunzinger mit ihrer Mutter auf der Bühne, um zu singen. 2011 nahm sie an der ersten Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" teil und schaffte es bis in die vierte Liveshow. Im Gespräch mit Wolfgang Severin berichtet sie über die Herausforderungen einer Gesangskarriere und was ihr der Glaube an Gott bedeutet.