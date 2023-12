Bibelkunde 1. Timotheusbrief (3/5)

Der Timotheusbrief enthält sehr deutliche Anweisung darüber, welche Eigenschaften die Personen in der Gemeindeleitung und in der Diakonie haben sollten. Dr. Cochlovius findet es auch heute noch richtig, diese Kriterien bei der Wahl für die wichtigsten Ämter in der Gemeinde zu beachten.