Folge 46 55 Minuten

Vom LSD zur Bibel - so könnte die Überschrift des Lebens von Walter Heidenreich lauten. Selbst viele Jahre lang drogenabhängig begegnet ihm Gott in einer berauschten Nacht auf völlig unkonventionelle Art und Weise. Sein Leben nimmt von da an eine radikale Wende. Im Gespräch mit Moderatorin Verena v. Scharfenberg gibt Walter Heidenreich Einblick in sein Leben mit Gott und macht deutlich, welche Bedeutung für ihn dabei der Heilige Geist hat.