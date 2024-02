Glaubenskunde: Die Herrlichkeit Gottes

Eine Orchidee, ein Schwarm Gänse, der am Himmel vorüberzieht, ein Sonnenuntergang - an der Schöpfung Gottes ist seine Herrlichkeit abzulesen. Dr. Joachim Cochlovius nimmt uns mit auf eine beeindruckende Bilderreise und zeigt, wie wir in Freude, Glauben und Dankbarkeit wachsen können.