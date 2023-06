Das Leben - Hat es mehr zu bieten? (Entdecke Gott)

Hat das Leben mehr zu bieten? Wenn es einen Gott gibt, was sieht er in mir und in meinem Leben? Gibt es einen größeren Plan für mich? Leo Bigger erzählt, dass er sich diese Fragen in seiner Jugend oft gestellt hat. Deshalb zeigt er, welche verschiedenen Hinweise es auf die Existenz Gottes gibt, und was ein Leben mit ihm alles zu bieten hat.