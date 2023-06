Das Leid - Warum lässt Gott das zu? (Entdecke Gott)

Oft begegnen wir im Leben der Frage "Warum lässt Gott das Leid auf dieser Erde zu?". Ob andere sie uns Christen stellen oder wir uns selbst in einer Situation befinden, in der diese Frage aufkommt - Leo Bigger hat eine klare Überzeugung, was es damit auf sich hat und beantwortet die Frage in dieser Folge von "Entdecke Gott in 8 Wochen".