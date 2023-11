Die Kirche - Welchen Stellenwert hat sie? (Entdecke Gott)

"Die Kirche ist tot." Diesen Satz hört man immer häufiger. Doch stimmt das? Was ist Kirche überhaupt? Welchen Zweck hat sie von Gott bekommen? Leo Bigger erzählt in dieser letzten Folge von "Entdecke Gott in 8 Wochen", was Gott über die Kirche sagt und zeigt an vielen Beispielen aus dem ICF, wie modernes Kirchenleben aussehen kann.