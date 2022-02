Folge 138 27 Minuten

Neben vielem Wissenswerten über den leuchtenden Nachthimmel erfahren die kleinen Gäste auch, wie man selber tolle Sterne basteln und sogar backen kann. Und auch in der wichtigsten Geschichte in der Bibel spielt ein Stern eine ganz große Rolle - bei der Geburt von Jesus in Bethlehem.