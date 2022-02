Teddybär-Mäuse

Staffel 2 Folge 49 22 Minuten

Deutschland ist diesmal das Ziel der reisefreudigen Mäuse Emily und Alexander. Sie besuchen in Leipzig ihre Cousine Nina, die Mäusespielzeug herstellt. Der berühmte Spielzeugfabrikant Richard Steiff hat derweil gerade sein neuestes Spielzeug erfunden: den Plüschbären Petz! Alle Kinder schließen den knuddeligen Bären sofort in ihr Herz, besonders der verwöhnte Nachbarsjunge Heinz, der den Bären unbedingt haben will. Als der Bär plötzlich verschwindet, nehmen Emily und Alexander sofort die Ermittlungen auf.