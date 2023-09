Verfälscht die historisch-kritische Exegese die Bibel?

„Die historisch-kritische Exegese der letzten 200 Jahre hat alles Porzellan im Haus der Christenheit zerschlagen, bis hin zur letzten Blumenvase.“ So übt Prof. Klaus Berger in seinem Buch "Die Bibelfälscher" scharfe Grundsatzkritik an der historisch-kritischen Methode der Bibelauslegung. Berger ist einer der umstrittensten Theologen Deutschlands. Im Gespräch mit Wolfgang Severin erläutert er, welche Reformation die heutige Theologie seiner Meinung nach braucht. Klaus Berger verstarb am 08. Juni 2020 im Alter von 79 Jahren.