Bibelkunde Galaterbrief (3/5) Die Erlösung vom Fluch des Gesetzes und die Berufung zur Gotteskindschaft (Gal 3,1-4,7)

Dr. Joachim Cochlovius spricht über den Brief des Paulus an die Gemeinde in Galatien. In dieser Folge befasst er sich mit Galater 3,1 bis 4,7. Er geht dabei auf die Erlösung vom Fluch des Gesetzes und die Berufung zur Gotteskindschaft ein.