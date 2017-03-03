Lukas 24,1-12

Folge 127
11 Minuten

In der Grabeskirche gibt es eine Kapelle, die über der Stelle liegt, an der das Grab Jesu vermutet wird. Dort kann man folgende Worte finden: "Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?" Ulrich Parzany erklärt die Bedeutung dieses Satzes anhand von Lukas 24,1-12.

Bibelstelle
Zusatz­informationen

Serie: Bibellesen mit Ulrich Parzany

Genre: Ratgeber

Jahr: 2015-2015