Lukas 24,1-12

In der Grabeskirche gibt es eine Kapelle, die über der Stelle liegt, an der das Grab Jesu vermutet wird. Dort kann man folgende Worte finden: "Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?" Ulrich Parzany erklärt die Bedeutung dieses Satzes anhand von Lukas 24,1-12.