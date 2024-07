Kicken macht Spaß!

Maus Benjamin und die kleinen Gäste lieben Fußball. In Zweier-Teams treten sie in verschiedenen Wettbewerben an, gefragt sind Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Technik und Wissen. Ihr Ziel ist es, den Pokal zu gewinnen. Moderatorin Tina und Fußballtrainer Drazen achten darauf, dass alles fair zugeht.