12 Jahre Bibel TV

12 Jahre Bibel TV - das bedeutet viel Grund zur Freude und zum Danken. In diesem Jahr feiern Mitarbeiter, Partner, Zuschauer und Unterstützer den Dankgottesdienst in der Freien ev. Gemeinde Holstenwall in Hamburg. Predigt: FeG-Präses Ansgar Hörsting und Pater Martin Löwenstein SJ, Pfarrer am "Kleinen Michel" in Hamburg.