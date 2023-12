Roger Götz und Michael Schmidt: Sind Geschiedene Christen 2. Klasse?

Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Auch Christen sind davon betroffen und müssen sich mit dem eigenen Scheitern auseinandersetzen. Michael Schmidt hat selbst eine Scheidung erlebt und berichtet, wie er dadurch auch im Glauben in eine Krise kam. Roger Götz erklärt, wie man mit Betroffenen umgehen kann und was eigentlich die Bibel dazu sagt. Moderation: Wolfgang Severin.