Dr. Hans Eicher: Abgestürzt - Durch Flugzeugunglück zum Glauben

Die Überlebenschance lag bei 0%. Dass Dr. Hans Eicher im Dezember 1995 den Flugzeugabsturz gegen jede Wahrscheinlichkeit überlebte, wurde daher in der Presse nicht umsonst als "Weihnachtswunder" bezeichnet. Doch die Katastrophe hinterließ ihre Spuren: Nach dem Unglück rutschte er in eine posttraumatische Belastungsstörung und verlor jeden Lebenswillen. Wie ihm am Tiefpunkt seines Lebens Gott begegnete und wie der Glaube ihm half, gesund zu werden, berichtet Dr. Hans Eicher im Gespräch mit Wolfgang Severin.